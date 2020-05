കൊല്‍ക്കത്ത: കോവിഡ് വ്യാപനവും ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റും മൂലമുള്ള ആശങ്കകള്‍ക്കിടെ കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ആശുപത്രികളില്‍നിന്ന് നേഴ്‌സുമാര്‍ കൂട്ടത്തോടെ ജോലി രാജിവെയ്ക്കുന്നു. കൊല്‍ക്കത്തയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ആശുപത്രികളില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മുന്നൂറിലധികം നേഴ്‌സുമാരാണ് ജോലി രാജിവെച്ച് സ്വദേശമായ മണിപ്പൂരിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. മറ്റു വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള അറുപതോളം നേഴ്‌സുമാരും സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങും.

കൊല്‍ക്കത്തയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ തന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വംശീയാധിക്ഷേപവും വിവേചനവും നേരിട്ടതായി മണിപ്പൂരില്‍നിന്നുള്ള നേഴ്‌സ് ക്രിസ്റ്റെല്ല വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിസായ എ.എന്‍.ഐയോട് പറഞ്ഞു. വ്യക്തിസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ കുറവിനെക്കുറിച്ചും അവര്‍ പരാതി പറഞ്ഞു. "ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചതില്‍ ഞങ്ങള്‍ സന്തുഷ്ടരല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ വംശീയാധിക്ഷേപവും വിവേചനവും അനുഭവിച്ചു. ചിലര്‍ ഞങ്ങളെ തുപ്പി."- അവര്‍ എ.എന്‍.ഐയോട് പറഞ്ഞു.

ഇവിടെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ ദിനംപ്രതി വര്‍ധിക്കുമ്പോള്‍ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണെന്നും മതാപിതാക്കള്‍ ആശങ്കയിലാണെന്നും മണിപ്പൂരില്‍നിന്നുള്ള മറ്റൊരു നേഴ്‌സ് പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം ഗ്രീന്‍ സോണിലാണ്. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. കുടുംബവും മാതാപിതാക്കളുമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്‍ഗണന." - അവര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിസായ പി.ടി.ഐയോട് പറഞ്ഞു.

മുന്നൂറോളം നഴ്സുമാര്‍ ജോലി രാജിവച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍നിന്ന് മണിപ്പൂരിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി കൊല്‍ക്കത്തയിലെ മണിപ്പൂര്‍ ഭവന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി റെസിഡന്‍സ് കമ്മീഷണര്‍ ജെ.എസ്.ജോയ്‌രിത സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഈ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി, ആശുപത്രികള്‍ രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം നിലവിലുള്ള ജിവനക്കാര്‍ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തില്‍ രാജിവെയ്ക്കുന്നത് തടയാന്‍ കൗണ്‍സിലിങ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയും നല്‍കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: ‘We face racism, people spit on us’: Over 350 nurses in Kolkata resign, head back to Manipur