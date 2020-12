ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങള്‍ ബിജെപിക്കൊപ്പമാണെന്നാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍. രാജസ്ഥാനില്‍ മാത്രമല്ല, ബിഹാറിലും തെലങ്കാനയിലും അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലും സമാനമാണ് ബിജെപിയുടെ വിജയം. ബിജെപി ഭരണത്തിലും പരിഷ്‌കാരങ്ങളിലും ജനങ്ങള്‍ സന്തുഷ്ടരാണെന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ദുരാരോപണങ്ങളെ ജനങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'കിഴക്കോ, തെക്കോ, വടക്കോ..എങ്ങോട്ട് പോയാലും അവിടെയെല്ലാം ബിജെപി ആണ്. കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ ആക്രമണത്തിനിടെ പോലും ജനങ്ങള്‍ ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, നരേന്ദ്രമോദിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു'.- പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

രാജസ്ഥാന്‍ തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മികച്ച വിജയം നേടിത്തന്ന ജനങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നഡ്ഡയും പ്രതികരിച്ചു. ബിജെപി സര്‍ക്കാരിലും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയിലും രാജ്യത്തെ കര്‍ഷകര്‍ക്കും ഗ്രാമീണ ജനങ്ങള്‍ക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്കും വിശ്വാസമുണ്ടെന്നാണ് ഫലങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നതെന്നും നഡ്ഡ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രാജസ്ഥാന്‍ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആകെയുള്ള 4051 സീറ്റുകളില്‍ 1836 സീറ്റുകളാണ് ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചത്. 1,718 സീറ്റുകളിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിജയം നേടിയത്. സ്വതന്ത്രര്‍ 422, ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ ഹനുമാന്‍ ബനിവാള്‍സ് രാഷ്ട്രീയ ലോക് താന്ത്രിക് പാര്‍ട്ടി (ആര്‍എല്‍പി) 56, സിപിഎം 16, ബിഎസ് പി മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ സീറ്റുകള്‍ നേടി.

