ന്യഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിക്ക് സ്ഥിരമായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടരാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മൂന്നാമത്തെ കോവിഡ് കേസുകളുള്ള ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശത്ത് പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.

'നഗരത്തില്‍ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധനയുണ്ടായതായി ഞങ്ങള്‍ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ നാം പരിഭ്രാന്തരാകരുത്. രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ സ്ഥിതി എന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒന്ന് മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ആശുപത്രി കിടക്കകളുടെ കുറവ്." - കെജ്‌രിവാള്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പറഞ്ഞു.

സ്ഥിരമായ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഒരു പരിഹാരമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാ മുന്‍കരുതലുകളും സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പകര്‍ച്ചവ്യാധിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി നിവാസികള്‍ ശീലിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ 17000-ലധികം ആളുകള്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ 398 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ആകെ കേസുകളില്‍ 2,100 പേര്‍ മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ ആശുപത്രികളിലുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവരെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു. രോഗം പിടിപെട്ട മിക്ക ആളുകളും ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരോ നേരിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരോ ആണെന്നും അവര്‍ വീടുകളില്‍ സുഖം പ്രാപിക്കുകയാണെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

