ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വാക്‌സിനുകളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നതിനിടെ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. വാക്‌സിന്‍ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണ്, ചുരുക്കം ചിലരില്‍ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നു കേന്ദ്രആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തരോട് പ്രതികരിച്ചു.

വാക്‌സിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളുണ്ട്. ഇത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ കാരണം പാലരും വാക്‌സിന്‍ എടുക്കാന്‍ മടിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാക്‌സിന്‍ എടുക്കാന്‍ മടിക്കുന്നവര്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിനില്ല, എല്ലാവര്‍ക്കും തുല്യസുരക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ആരോഗ്യമേഖലയുടെ കണ്ണാടിയായാണ് ഈ പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പ് യജ്ഞം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. വിജയകരമായ വാക്‌സിനേഷനിലൂടെ പോളിയോ, സ്‌മോള്‍പോക്‌സ് തുടങ്ങിയ മാരകരോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് സമാനമായി കോവിഡിന്റേയും ശവപ്പെട്ടിയുടെ അവസാനത്തെ ആണിയാണ് ഈ വാക്‌സിനേഷന്‍ പരിപാടിയെന്ന് താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു'

'കോവാക്‌സിനും കോവിഷീല്‍ഡും ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഫലപ്രദമാണ്. എല്ലാ വാക്‌സിനേഷന്‍ പരിപാടിയേയും പോലെ ചുരുക്കം ചില പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ ഇതിനും ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ചെറിയ പനിയോ നീര്‍വീക്കമോ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്‌സിന്‍ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിന് മുന്‍പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ഇതിനെതിരെ വിമര്‍ശനമുയര്‍ത്തി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലുള്ള വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.

Content Highlights:'Vaccination the last nail in the coffin of COVID-19 says health minister Dr.Harshvardhan