ന്യൂഡല്‍ഹി: സര്‍ക്കാല്‍ എല്ലാം വില്‍ക്കുകയാണെന്നും താജ്മഹല്‍ പോലും അവര്‍ വില്‍ക്കുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ദക്ഷിണ ഡല്‍ഹിയിലെ ജുങ്പുരയില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എല്ലാം വില്‍ക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍, എയര്‍ ഇന്ത്യ, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ പെട്രോളിയം, റെയില്‍വേ എന്നുവേണ്ട, റെഡ് ഫോര്‍ട്ട് പോലും വില്‍ക്കുകയാണ്. വൈകാതെ അവര്‍ താജ്മഹലും വില്‍ക്കും. മേക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായെത്തിയ മോദി പുതുതായി ഒരു വ്യവസായ ശാലപോലും ആരംഭിച്ചില്ല. മേക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ നടപ്പായിരുന്നെങ്കില്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും രണ്ടു കോടി യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മോദിക്കോ കെജ്‌രിവാളിനോ അതില്‍ താല്‍പര്യമില്ല. പരസ്പരം പോരാടാന്‍ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പോലും ഉരിയാടുന്നില്ല. രണ്ടു കോടി തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനം. എന്നാല്‍ എത്രപേര്‍ക്ക് ജോലി കിട്ടി? ഡല്‍ഹിയില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ എന്തുചെയ്തെന്നും രാഹുല്‍ ചോദിച്ചു.

ചൈന ഒഴികെ ലോകത്തെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ഷേപമിറക്കാന്‍ തയ്യാറാണ്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി ഇവിടെ വിദ്വേഷവും അക്രമങ്ങളും ബലാത്സംഗങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളുമാണ് അവര്‍ കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇതായിരുന്നില്ല. സ്‌നേഹത്തിന്റെ രാജ്യമായിരുന്നു നമ്മുടേത്, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

