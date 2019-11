ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫീസ് വര്‍ധനവിനെതിരെ ജെ.എന്‍.യു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണ അര്‍പ്പിച്ച് സമൂഹമാധ്യമ ലോകം. ട്വിറ്ററില്‍ നികുതി നല്‍കുന്നവര്‍ ജെ.എന്‍.യുവിനൊപ്പം എന്ന അര്‍ഥം വരുന്ന ടാക്‌സ്‌പേയേഴ്‌സ് വിത്ത് ജെ.എന്‍.യു ( #TaxPayersWithJNU)എന്ന ഹാഷ് ടാഗാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ആയിരിക്കുന്നത്.

നികുതിപ്പണം വിദ്യാഭ്യാസം, കര്‍ഷക ക്ഷേമം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും അല്ലാതെ പ്രതിമ നിര്‍മാണത്തിനോ ഭരണാധികാരികളുടെ വിദേശ യാത്രക്കോ അല്ലെന്നുമുള്ള ട്വീറ്റുകളാണ് ഈ ഹാഷ്ടാഗില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരി വിറ്റഴിച്ച് പണം സമാഹരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടികളെയും ചിലര്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനുള്ള ചിലവ് എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരേപോലെ താങ്ങാന്‍ സാധിക്കുന്നതാകണമെന്ന നിലപാടുകളും ചിലര്‍ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.

I am a tax payer, i want my money to be utilized as subsidised education, recovery loans of farmers, cheap healthcare and pollution control.

I am not paying for leisure life and travelling fund of ruling party.

My tax is not for some 182m statue.#TaxPayersWithJNU#ShameOnBjp pic.twitter.com/092XOKiW0W — J_Shah (@Jainik94317378) November 19, 2019

Tiss Mumbai ,,master fee dam he to pay kar do Mera .. those who support fee hike ...dam he ...I stand with jnu..#JNUFreebies pic.twitter.com/VVtW8rjGMO — Mr Munu (@MrMunu2) November 18, 2019

I am a taxpayer and I support the JNU students' struggle for affordable education. I demand that the central govt should spend tax revenues on providing free education to all rather than on statues, cow ambulances & on advertising the PM's face.#TaxPayersWithJNU#EmergencyinJNU — Subin Dennis (@subindennis) November 18, 2019

