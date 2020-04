ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 നെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസകരമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പകരം പ്രതീകാത്മക പ്രവൃത്തികള്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നടപടികള്‍ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം. പ്രതീകാത്മകത പ്രധാനമാണ്, എന്നാല്‍ ഗൗരവമായ ചിന്തകളും നടപടികളും ആവശ്യമാണെന്നും ചിദംബരം ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രിയപ്പെട്ട നരേന്ദ്ര മോദി, താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിന് ദീപങ്ങള്‍ തെളിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ പകരമായി, ജനങ്ങളും പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധരും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും പറയുന്നത് താങ്കളും ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീപുരുഷന്‍മാരും- കച്ചവടക്കാര്‍ മുതല്‍ ദിവസക്കൂലിക്കാര്‍ വരെ- പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് താങ്കള്‍ സാമ്പത്തികരംഗത്തെ തകര്‍ച്ചയെ തടയുന്നതിനും സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു, ചിദംബരം ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

എല്ലാവിധത്തിലും ജനങ്ങള്‍ നിരാശരാണ്. പ്രതീകാത്മകത പ്രധാനമാണ്, പക്ഷെ ഗൗരവമായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും നടപടികളും അതുപോലെതന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ദീപങ്ങള്‍ തെളിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ പരോക്ഷമായി പരാമര്‍ശിച്ച് ചിദംബരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

The people are disappointed on both counts.



Symbolism is important, but serious thought to ideas and measures is equally important.@PMOIndia @nsitharamanoffc — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 3, 2020

Every working man and woman, from business person to daily wage earner, also expected you to announce steps to arrest the economic slide and re-start the engines of economic growth. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 3, 2020

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് മറ്റൊരു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരും നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആളുകളുടെ വേദന, സാമ്പത്തിക വിഷമം, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ എന്നിവ എങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ഷോ കാണിക്കുക മാത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്തതെന്ന് തരൂര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. 'ലോക്ഡൗണിന് ശേഷമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളോ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളോ ഇല്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഫോട്ടോഓപ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വെറുമൊരു ഫീല്‍ ഗുഡ് അവതരണം!, തരൂര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Listened to the Pradhan Showman. Nothing about how to ease people’s pain, their burdens, their financial anxieties. No vision of the future or sharing the issues he is weighing in deciding about the post-lockdown. Just a feel-good moment curated by India’s Photo-Op PrimeMinister! — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 3, 2020

