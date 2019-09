ന്യൂഡല്‍ഹി: സുപ്രീം കോടതി ഞങ്ങളുടേതാണെന്ന യു.പി മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ അപലപിച്ച്‌ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്‌ രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ്. സുപ്രീംകോടതി ഞങ്ങളുടേതായതുകൊണ്ട് ബിജെപി വാഗ്ദാനം നല്‍കിയ രാമക്ഷേത്രം അയോധ്യയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുമെന്നായിരുന്നു യുപി മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

'ബി.ജെ.പി.വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ രാമക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കും, അത് ഞങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യമാണ്. ഈ വിഷയം ഇപ്പോള്‍ സുപ്രീംകോടതിയിലാണ്. സുപ്രീംകോടതി ഞങ്ങളുടേതാണ്. രാജ്യവും നിയമവും ഭരണവും രാമക്ഷേത്രവും ഞങ്ങളുടേതാണ്- എന്നായിരുന്നു ബി.ജെ.പി.മന്ത്രി മുകുത്‌ ബിഹാരി വര്‍മയുടെ പ്രസ്താവന.

അയോധ്യകേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് അഭിഭാഷകനായ രാജീവ് ധവാന്‍ ഇക്കാര്യം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയത്‌. തനിക്കും തന്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും മേല്‍ ബി.ജെ.പി.മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭീഷണിയുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയില്‍ ബോധിപ്പിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കോടതി മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ അപലപിച്ചത്‌.

രാജ്യത്ത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ നടക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളില്‍ കോടതിക്ക് കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉള്ളത്. കോടതിക്ക് മുന്‍പാകെ ഇരുവിഭാഗക്കാര്‍ക്കും ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങള്‍ തുറന്ന് സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയണം.- കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാല്‍ 'നമ്മള്‍' എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി.ജെ.പി.യെ ഉദ്ധരിച്ച് അല്ലെന്നും രാജ്യത്തെ 125കോടി വരുന്ന ജനങ്ങളെയാണെന്നുമായിരുന്നു വിവാദ പ്രസ്താവനക്ക് ശേഷമുള്ള മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.

