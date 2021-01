ചെന്നൈ: കൂടുതല്‍ കമ്മിറ്റികള്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും ശിവഗംഗ എംപിയുമായ കാര്‍ത്തി ചിദംബരം. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ കോണ്‍ഗ്രസിനെ നയിക്കാന്‍ പുതിയ കമ്മിറ്റികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കാര്‍ത്തി ചിദംബരത്തിന്റെ വിമര്‍ശം.

സൂപ്പര്‍ ജംബോ കമ്മിറ്റിക്ക് പകരം ശക്തമായ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് തമിഴ്‌നാട് കോണ്‍ഗ്രസിന് വേണ്ടത്. നിരവധി കമ്മിറ്റികള്‍ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനുവുമില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് 90 ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ ആധികാരികതയും ഉത്തരവാദിത്വവുമുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ആവശ്യമെന്ന് കാര്‍ത്തി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

32 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍, 57 ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍, 104 സെക്രട്ടറിമാര്‍, 56 എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍, 200 മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍, ട്രഷറര്‍മാര്‍ എന്നിവരെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് തമിഴ്‌നാട് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ജംബോ കമ്മിറ്റികള്‍ കൊണ്ട് ഗുണമില്ലെന്ന് കാര്‍ത്തി ചിദംബരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എന്നിവരെ പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കാര്‍ത്തി ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

These jumbo committees serve no purpose. 32 VP, 57 GS, 104 Secretaries. None will have any authority which means no accountability. @INCIndia @INCTamilNadu @kcvenugopalmp @dineshgrao @RahulGandhi @priyankagandhi https://t.co/21pdBThPRc