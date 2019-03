ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയേയും അമ്മ സോണിയ ഗാന്ധിയേയും പരിഹസിക്കുന്നതിനായി പഠനവൈകല്യമുള്ള (ഡിസ്ലെക്‌സിയ) കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അസ്ഥാനത്ത് തമാശ പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. സ്മാര്‍ട്ട് ഇന്ത്യ ഹാക്കത്തോണില്‍ ശനിയാഴ്ച രാത്രി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ ഡെറാഡൂണിലെ എ ൻജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തമാശ.

എഴുതാനും വായിക്കാനും പ്രയാസം നേരിടുന്ന ഡിസ്ലെക്‌സിയ രോഗബാധിതരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് സാങ്കേതിക സഹായം നിര്‍ദേശിക്കുന്നതിനാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.

'പഠനവൈകല്യം ബാധിച്ച കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ പക്കല്‍ ആശയങ്ങളുണ്ട്. ഡിസ്ലെക്സിയ ഉള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് എഴുതാനും പഠിക്കാനുമുള്ള വേഗത കുറവായിരിക്കും, എന്നാല്‍ അവര്‍ ഉയര്‍ന്ന ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവരും മികച്ച കഴിവുകളുള്ളവരുമാണ്. താരേ സമീന്‍ പര്‍ എന്ന സിനിമയിലെ പോലെ', ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വരുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെട്ടു. 40 മുതല്‍ 50 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ ആശയം ഉപകരിക്കുമോയെന്ന് ചോദിച്ച് കൊണ്ട് മോദി ചിരിച്ചു. ഇത് കേട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികളും ചിരിച്ചു.

പിന്നീട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചിരി നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ തമാശയില്‍ ചിരി തുടര്‍ന്നു. ഇതിനിടെ തങ്ങളുടെ ആശയം 40 മുതല്‍ 50 വയസ് വരെയുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്ന് മറ്റു വിദ്യാര്‍ഥികളോട് ചോദിച്ച ശേഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി മറുപടി പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി വീണ്ടും ഇടപെട്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അമ്മമാര്‍ക്ക് ഇത് വലിയ സന്തോഷം നല്‍കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചിരി തുടങ്ങി.

പ്രധാനമന്ത്രി രാഹുൽ ഗാന്ധിയേയും സോണിയാ ഗാന്ധിയേയും പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിർശം.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണങ്ങളാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളും ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഠനവൈകല്യം നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളെ പോലും മോദി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ അപമാനിക്കാന്‍ ദുരുപയോഗിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം.

Modi mocks Dyslexia!

( The above quoted video got deleted so reuploading ) pic.twitter.com/f1AxR7Z5BK