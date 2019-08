ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാഗാന്ധി. എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കശ്മീരിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തതെന്ന് അവര്‍ ചോദിച്ചു.

മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യമാണോ ? കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അറസ്റ്റിലായിട്ട് 15 ദിവസം കഴിയുന്നു. എല്ലാ നേതാക്കളെയുംപോലെ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാന്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല. രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും ജനാധിപത്യം നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്നാണോ മോദി - ഷാ ഭരണകൂടം കരുതുന്നതെന്നും അവര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ ആരാഞ്ഞു. 'കശ്മീരിലെ നിയമവിരുദ്ധ അറസ്റ്റുകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക' (StopIllegalArrestsInKashmir) എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ ട്വീറ്റുകള്‍.

ജമ്മു കശ്മീര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ഗുലാം അഹമ്മദ് മിര്‍, പാര്‍ട്ടി വക്താവ് രവീന്ദര്‍ ശര്‍മ എന്നിവരെ പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അറസ്റ്റിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുല്‍ഗാന്ധി, ഗുലാം നബി ആസാദ്, മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരം എന്നിവര്‍ നേരത്തെതന്നെ വിമര്‍ശവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

