ചണ്ഡീഗഢ്: മോഷ്ടിച്ച ബാഗില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസുമാറി തിരിച്ചേല്‍പ്പിച്ച് കള്ളന്‍. വാക്‌സിന്‍ അടങ്ങിയ ബാഗ് തിരിച്ചേല്‍പ്പിച്ച അജ്ഞാതനായ കള്ളന്‍, സംഭവിച്ച തെറ്റിന് ക്ഷമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കത്തും ഒപ്പം വെച്ചാണ് മടങ്ങിയത്. കോവിഷീല്‍ഡ്, കോവാക്‌സിന്‍ ഡോസുകളായിരുന്നു ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ഹരിയാനയിലെ ജിന്ദിലാണ് സംഭവം. 1,700 ഡോസ് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ അടങ്ങിയ ബാഗുമായി കടന്നുകളഞ്ഞ കള്ളന്‍ പിന്നീട് ഈ ബാഗ് തിരിച്ചേല്‍പിക്കുകയായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സിവില്‍ ലൈന്‍സ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറത്തുള്ള ഒരു ചായക്കടയിലാണ് ഈ ബാഗ് മോഷ്ടാവ് തിരിച്ചേല്‍പിച്ചത്.

ബാഗ് തിരിച്ച് നല്‍കിയതിനൊപ്പം ബാഗിനകത്ത് എന്താണുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് തനിക്കറിയില്ലായിരുന്നെന്ന് വ്യക്തമാക്കികൊണ്ട് കത്തും ഒപ്പം നല്‍കിയിരുന്നു. കത്തില്‍, തന്റെ പ്രവൃത്തിയില്‍ ക്ഷമ പറയുന്നുമുണ്ട് കള്ളന്‍. 'ക്ഷമിക്കണം, ഇത് കൊറോണയ്ക്കുള്ള മരുന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു,' -എന്നാണ് ഹിന്ദിയില്‍ കത്തില്‍ എഴുതിയിരുന്നത്.

പോലീസിനായി ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നയാളാണെന്നും പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു ജോലി വന്നതിനാലാണ് ബാഗ് കടയില്‍ ഏല്‍പിക്കുന്നതെന്നുമാണ് മോഷ്ടാവ് കടയിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ഇയാളെ തിരയുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ജിന്ദ് ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റോര്‍ റൂമില്‍ നിന്ന് വാക്‌സിന്‍ മോഷ്ടിച്ചതിന് പോലീസ് കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

"Sorry, Did Not Know": Thief In Haryana returns #CovidVaccine with this note. Who stole it from a hospital. Even this thief had some humanity. Now imagine few who are hoarding & black marketing the life saving drugs !! pic.twitter.com/yPBqIoYW4p