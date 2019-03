ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ പാകിസ്താന്‍ നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ സൈനികന് വീരമൃത്യു. പൂഞ്ച് മേഖലയില്‍ ഷാഹ്പുരില്‍ ശനിയാഴാച രാത്രി നടന്ന വെടിവെപ്പില്‍ ഒരു സാധരണക്കാരനും വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശിയായ ഇയാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്.

വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചുള്ള പാക് സൈന്യത്തിന്റെ വെടിവെപ്പ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വരെ നീണ്ടു നിന്നു. പരിക്കേറ്റ സൈനികന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ചാണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച സുന്ദര്‍ബാനി മേഖലയില്‍ പാകിസ്താന്റെ ഷെല്ലാക്രമണത്തില്‍ ഒരു സൈനികന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരാഴ്ചക്കിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് പാക് ആക്രമണത്തില്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.

മാര്‍ച്ച് മാസത്തിലെ ആദ്യ മൂന്നാഴ്ചക്കിടെ മാത്രം നൂറോളം തവണയാണ് പാകിസ്താന്‍ നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിക്കുന്നത്.

