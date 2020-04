മുംബൈ: കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഐക്യം വിളിച്ചോതുന്നതിനായി ഞായറാഴ്ച രാത്രി വൈദ്യുതി വിളക്കുകള്‍ അണച്ച് ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തിനെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഇത് അടിയന്തര സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും തീരുമാനത്തില്‍ പുനഃപരിശോധന വേണമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ഊര്‍ജ മന്ത്രി ഡോ.നിതിന്‍ റാവത്ത്‌ പറഞ്ഞു.

'എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഒരേ സമയം ഓഫ് ചെയ്യരുത്‌. നമ്മുടെ വീടുകളില്‍ ഒരേ സമയം എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഓഫ് ചെയ്യുന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ പുനഃപരിശോധന നടത്തണം. എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഒരുമിച്ച് അണയ്ക്കുന്നത്‌ വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖലയെ തകരാറിലാക്കും. ഇത് അടിയന്തര സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കും' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഇത് പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. 'ഒരേ സമയം ലൈറ്റുകള്‍ ഒരുമിച്ച് നിര്‍ത്തുന്നത് ഉപഭോഗത്തിലും വിതരണത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസത്തിന് ഇടയാക്കും. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ഫാക്ടറി യൂണിറ്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്തതിനാല്‍ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഇതിനകം 23,000 മെഗാവാട്ടില്‍ നിന്ന് 13,000 മെഗാവാട്ടായി കുറഞ്ഞു.

എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഒരുമിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് ബ്ലോക്ക്ഔട്ടിന് കാരണമാകും. 12 മുതല്‍ 16 മണിക്കൂര്‍ വരെ സമയമെടുക്കും ഇത് പിന്നീട് പുനഃക്രമീകരിക്കാന്‍. അടിയന്തര സര്‍വീസുകളെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കും. കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരിക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പോരാടുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ വൈദ്യുതി ഒരു അവശ്യ ഘടകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒന്‍പതിന് ഒന്‍പതു മിനിറ്റുനേരം ദീപം തെളിയിച്ച് രോഗബാധയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്‌ ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന സന്ദേശം പകരണം. വീട്ടിലെ വിളക്കുകള്‍ അണച്ച് വാതില്‍ക്കലോ ബാല്‍ക്കണിയിലോ ചെരാതുകള്‍, മെഴുകുതിരി, മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വെളിച്ചം, ടോര്‍ച്ച് എന്നിവ തെളിയിച്ച് കൊറോണ പരത്തുന്ന ഇരുട്ടിനെ മായിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

