ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്ര ട്രെയിന്‍ അപകടത്തില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.

തൊഴിലാളികളും സഹോദരന്മാരും മരണപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകേട്ട് നടുങ്ങിപ്പോയി. രാഷ്ട്രനിര്‍മാതാക്കളായ ഇവര്‍ക്ക് രാജ്യം നല്‍കുന്ന പരിഗണനയില്‍ നാം ലജ്ജിക്കണം. അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റവര്‍ വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടേയെന്ന് പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നതായി രാഹുല്‍ കുറിച്ചു.

मालगाड़ी से कुचले जाने से मजदूर भाई-बहनों के मारे जाने की ख़बर से स्तब्ध हूं। हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किये जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 8, 2020

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 5.15ഓടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദില്‍ റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന 14 പേര്‍ ട്രെയിനിടിച്ച് മരിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് റെയില്‍ ട്രാക്ക് വഴി നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുള്‍പ്പെട്ട സംഘം ട്രാക്കില്‍ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി

നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും സംഭവത്തില്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത്യന്തം വേദനാജനകമായ വാര്‍ത്ത എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

