ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബിലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ നവ്ജോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഡൽഹി ബിജെപി എംപി ഗൗതം ഗംഭീർ. പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെ ‘ബഡേ ഭായ്’ എന്നു വിളിച്ചതിനെതിരെയാണ് ഗംഭീർ രംഗത്തെത്തിയത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കളെ അതിർത്തിയിലേക്ക് അയക്കൂ എന്നായിരുന്നു ഗംഭീറിന്റെ ട്വീറ്റ്.

നിങ്ങളുടെ മകളേയോ മകനേയോ അതിർത്തിയിലേക്ക് അയക്കൂ. എന്നിട്ട് തീവ്രവാദികളുടെ തലവനെ സഹോദരൻ എന്ന് വിളിക്കൂ എന്നായിരുന്നു ഗംഭീറിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Send ur son or daughter to the border & then call a terrorist state head ur big brother! #Disgusting #Spineless