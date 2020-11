ന്യൂഡല്‍ഹി: പി.എസ്.എല്‍.വി- സി 49ന്റെ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണത്തിന് പിന്നാലെ ഐഎഎസ്ആര്‍ഒയെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.

'ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഐഎസ്ആര്‍ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ കോവിഡ് കാലത്തും സമയക്രമം പാലിക്കാന്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പല തടസങ്ങളും മറികടന്നു'മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I congratulate @ISRO and India's space industry for the successful launch of PSLV-C49/EOS-01 Mission today. In the time of COVID-19, our scientists overcame many constraints to meet the deadline.