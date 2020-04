ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ കോവിഡ് ഹെല്‍പ്പ്‌ലൈന്‍ നമ്പറില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ബാധിച്ച ഒരാളുടെ വിളിയെത്തി. മരുന്ന് ശേഖരം തീര്‍ന്നു എന്ന് അയാള്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ലഖ്നൗവില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട് മരുന്ന് എത്തിച്ചു. അവശ്യ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ക്കായി വിളിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് സാധനങ്ങള്‍ വീട്ടുപടിക്കല്‍ എത്തിച്ച് നല്‍കി.

ഹെല്‍പ്പ് ലൈനുകളില്‍ വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗുണഭോക്താക്കളുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വിളിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളും അടിയന്തിരമായിരിക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. വെറ്റിലയ്ക്കും ഗുഡ്ക്കയ്ക്കും ചൂട് സമൂസയ്ക്കും പിസക്കും വേണ്ടി വരെ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്.

ചൂട് സമൂസയും കൂടെ ചട്‌നിയും ആവശ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് അത് എത്തിച്ചുനല്‍കിയെങ്കിലും പകരം ഡ്രെയിനേജ് വൃത്തിയാക്കാന്‍ ശിക്ഷ വിധിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഹെല്‍പ്പ്‌ലൈന്‍ നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് പിസ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഇത്തക്കാര്‍ക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ നല്‍കുമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ഹെല്‍പ്പ്‌ലൈന്‍ നമ്പര്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടര്‍ കുട്ടികളാണ്. ചിപ്‌സും കപ്പ് കേക്കും പിസയും പോലീസ് എത്തിക്കുമെന്നാണ് അവര്‍ വിചാരിക്കുന്നത്.

112 ഹെല്‍പ്പ് ലൈനിലൂടെ അടിയന്തര സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനായി ആയിരക്കണക്കിന് പേര്‍ പണിയെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണവും മരുന്നും അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുകയും അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ക്ക് കടയുടമകള്‍ അമിതവില ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആരംഭിച്ചതു മുതല്‍, ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സേനാംഗങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ സമയവും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പോലീസിന്റെ അടിയന്തര സേവനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള അഡീഷണല്‍ പോലീസ് ജനറല്‍ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

