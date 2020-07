ന്യൂഡല്‍ഹി:ബിജെപിയിലേക്ക് കൂറുമാറുന്നതിനായി താൻ 35 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ ഗിരിരാജ് നടത്തിയ ആരോപണത്തിൽ സങ്കടമുണ്ടെങ്കിലും അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ലെന്ന് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്. എംഎല്‍എക്കെതിരെ ഉചിതമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സച്ചിന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അടിസ്ഥാനരഹിതവും വിഷമിപ്പിക്കുന്നതുമായ ആരോപണങ്ങള്‍ എനിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നതില്‍ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്, എന്നാല്‍ ഒട്ടും അത്ഭുതമില്ല. എന്നെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ അംഗം എന്ന നിലയിലും എംഎല്‍എ എന്ന നിലയിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഞാന്‍ ഉയര്‍ത്തിയ ന്യായമായ ആശങ്കകള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണിത്. ഈ ശ്രമം എന്നെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുമാത്രമല്ല എന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ആക്രമിക്കുകയുമാണ്.

പൊതുജന മധ്യത്തിലുളള എന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകര്‍ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുളള കെട്ടിച്ചമച്ച ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നാല്‍ എന്നാല്‍ ഞാന്‍ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കും, എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ബോധ്യങ്ങളിലും ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യും.' സച്ചിന്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്യസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി ബിജെപിയിലേക്ക് കൂറുമാറുന്നതിനായി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് തനിക്ക് 35 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ ഗിരിരാജ് സിങ് മലിംഗ ആരോപിച്ചത്. വാഗ്ദാനം നിരസിച്ച താന്‍ ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ് ലോതിനെ അറിയിച്ചുവെന്നും മലിംഗ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights:'saddened but not surprised' Sachin Pilot reply over 35 crore bribe claim