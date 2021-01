ന്യൂഡല്‍ഹി: സമരത്തിനെത്തുന്നവര്‍ വടികളുമായെത്താന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷക യൂണിയന്‍ നേതാവിന്റെ വീഡിയോ പുറത്ത്‌. വടികളുമായി എത്തണമെന്ന് യൂണിയന്‍ നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത്ത്. നിര്‍ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവന്നത്‌

'വടികളും പതാകകളും കൊണ്ടുവരാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു'. എന്നാല്‍ അത് അക്രമത്തിനായല്ലെന്നും അതുപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രാകേഷ് ടികായത്ത് വിശദീകരിച്ചു. കര്‍ഷകരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും താന്‍ ചെയ്തതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ നടത്തിയ ട്രാക്ടര്‍ സമരം അക്രമസക്തമായതിനു പിന്നാലെയാണ് രകേഷ് ടികായത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നത്. വടികളുമായി എത്തണമെന്നും പതാക ഉയര്‍ത്തണമെന്നും വീഡിയോയില്‍ രാകേഷ് ടികായത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അക്രമം ആസൂത്രിതമാണെന്ന ആരോപണങ്ങളും ഉയര്‍ന്നതോടെയാണ് രാകേഷിന്റെ വിശദീകരണം.

ALL THIS WAS PLANNED. Listen to Rakesh Tikait inciting them to get Lаthis & plant their flag #ArrestRakeshTikait pic.twitter.com/CYaXNxloCd