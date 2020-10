മുംബൈ: സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്തിന്റെ മരണത്തില്‍ അയല്‍ക്കാര്‍ വ്യാജ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുമാരോപിച്ച് നടി റിയ ചക്രബര്‍ത്തി സിബിഐക്ക് പരാതി നല്‍കി. മാധ്യമങ്ങള്‍ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനായി വ്യാജ കഥകള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും അവര്‍ പരാതിയില്‍ ആരോപിച്ചു.

സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത് ജൂണ്‍ 13 ന് കാറില്‍ റിയയെ വസതിയില്‍ കൊണ്ടുവിട്ടു എന്ന അയല്‍വാസിയുടെ ആരോപണം തെറ്റാണെന്ന് അവര്‍ സിബിഐയ്ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പെരുമാറ്റം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റകരമാണെന്നും കുറഞ്ഞത് ഏഴു വര്‍ഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ചില വാര്‍ത്താ ചാനലുകള്‍ നടത്തിയ വ്യാജവുമായ പ്രചരണങ്ങളുടെ റെക്കോര്‍ഡിംഗ് കൈമാറുമെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മരിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് സുശാന്ത് സിംഗിനെ റിയ കണ്ടുവെന്ന അവകാശവാദം തെളിയിക്കുന്നതില്‍ റിയയുടെ അയല്‍ക്കാരി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ സിബിഐ അവര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലഹരി മരുന്നു കേസില്‍ നടി റിയ ചക്രബര്‍ത്തിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായി ഏകദേശം ഒരുമാസത്തിന് ശേഷമാണ് റിയക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. നടന്‍ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്നു കേസില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ എട്ടിനാണ് നര്‍ക്കോട്ടിക്സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോ റിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Content Highlights: "Punishable By 7 Years Jail": Rhea Chakraborty To CBI On Neighbour's Claim