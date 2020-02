ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായ ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍നിന്ന് പാക് പൗരന്‍മാരെ ഒഴിപ്പിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഒഴിപ്പിച്ചതിനൊപ്പം അവിടെ കുടുങ്ങിയ പാക് പൗരന്മാരായ വിദ്യാര്‍ഥികളെയും ഒഴിപ്പിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും പാകിസ്താന്‍ പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നാണ് വിവരം. പാക് വിദ്യാര്‍ഥികളെയും ചൈനയില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനത്തോട് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പ്രതികരിച്ചില്ലെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐഎഎന്‍എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നോവല്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പടരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് വുഹാനില്‍ കുടുങ്ങിയ 640 പേരെ തിരികെയെത്തിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പാകിസ്താനെ സഹായിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ പാകിസ്താനിലെ ബഹളങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും കാരണം ഇന്ത്യയുടെ വാഗ്ദാനത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നതില്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് ഐഎഎന്‍എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അയല്‍ രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം ഇന്ത്യ സഹായിക്കാമെന്ന കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ മാലദ്വീപ്, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ കുറച്ചുപേര്‍ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം സ്വീകരിച്ചത്. മാലദ്വീപില്‍ നിന്നുള്ള ഏഴു പൗരന്മാരെയും ഒരു ബംഗ്ലാദേശി പൗരനേയുമാണ് ഇന്ത്യ വുഹാനില്‍ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചത്. തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് മാലദ്വീപ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചിരുന്നു.

ചൈനയില്‍ കുടുങ്ങിയ തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകാത്തതിനെതിരെ പാക് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ കൂടി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ കണ്ടുപഠിക്കണമെന്നും അവര്‍ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചൈനയോട് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് പൗരന്മാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ലെന്ന് പാകിസ്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

Content Highlights: Prime Minister Narendra Modi had offered to evacuate Pakistani students from China's Wuhan city hit by novel Coronavirus but Prime Minister Imran Khan failed to respond to his humanitarian gesture.