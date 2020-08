ന്യൂഡല്‍ഹി: ശുചിത്വ സര്‍വേയില്‍ മികച്ച സ്ഥാനം നേടിയ നഗരങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി. ഈ മാതൃക മറ്റ് നഗരങ്ങളേയും പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടേയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സ്വച്ഛ് സര്‍വേക്ഷന്‍ 2020 സര്‍വേയില്‍ ഉയര്‍ന്ന സ്ഥാനങ്ങള്‍ നേടിയ നഗരങ്ങള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. നിങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് മറ്റ് നഗരങ്ങളും ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആ മത്സരബുദ്ധിയാണ് സ്വച്ഛ് ഭരത് ദൗത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Congratulations to all those cities who have secured top positions in #SwachhSurvekshan2020. May other cities also be inspired to further ramp up their efforts towards ensuring cleanliness. Such competitive spirit strengthens the Swachh Bharat Mission and benefits millions.