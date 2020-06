മുംബൈ: നിസര്‍ഗ ചുഴലിക്കാറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത നാശമുണ്ടാക്കുമെന്നും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചതിനാല്‍ ജനങ്ങളോട് വീടിനകത്ത് തന്നെ തുടരണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറെ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

നഗരത്തില്‍ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ വൈദ്യുതി മുടക്കം നേരിടാന്‍ മുംബൈ നിവാസികളോട് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉപകരണങ്ങല്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യാനും എമര്‍ജന്‍സി ലൈറ്റുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറില്‍ 100 കിലോമീറ്ററില്‍ കൂടുതലാകാനും നിസര്‍ഗ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീവ്ര കൊടുങ്കാറ്റായി മാറാനും ഒപ്പം കനത്ത മഴ പെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ചൂഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് കൊറോണ വൈറസ് രോഗികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പതിനായിരത്തിലധികം പേരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈ, താനെ, പല്‍ഘര്‍, റൈഗഡ്, രത്നഗിരി, സിന്ധുദുര്‍ഗ് എന്നീ മേഖലകളില്‍ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്..

Content Highlights: "Please Stay Indoors For 2 Days": Uddhav Thackeray On Cyclone Nisarga