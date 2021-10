മുംബൈ: നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ കനത്ത തിരക്ക്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പോലും ലംഘിച്ച് ആളുകള്‍ കൂട്ടംകൂടി. ജനക്കൂട്ടം മറികടന്നുപോകാന്‍ പറ്റാതിരുന്ന പല യാത്രക്കാര്‍ക്കും നിശ്ചയിച്ച വിമാനത്തില്‍ കയറാനായില്ല. ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ടം വിമാനത്താവള അധികൃതരോട് തട്ടിക്കയറി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തിരക്ക് അനിയന്ത്രിതമായതോടെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ പ്രതിഷേധവും ഉയര്‍ന്നു.

ജോലി സംബന്ധമായി മുംബൈയിലെത്തിയ ആളുകള്‍ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാനായാണ് വിമാത്താവളത്തിലെത്തിയത്. സുരക്ഷാപരിശോധന മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടു. ആളുകള്‍ തിങ്ങിക്കൂടിയതോടെ വിമാനത്താവളത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടു. അതിനിടെ മെഷീനുകളും തകരാറിലായി. വലിയ ക്യൂവാണ് എല്ലാ ടെര്‍മിനലുകളിലും അനുഭവപ്പെട്ടത്.

T2 AT CSMIA (Mumbai Airport) is a shambles.



Literally feels like we're in the dark ages. Endless milling crowds, machines breaking down, tempers frayed, chaos everywhere. Staff doing their best but absolutely unable to cope.



Who runs this absolute shitshow? Please tag them.