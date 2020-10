മുംബൈ: ബിഹാറില്‍ കോവിഡ് വാക്സിന്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കുമെന്ന ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനത്തിനെതിരേ ആഞ്ഞടിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവര്‍ ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നോ കസാഖിസ്താനില്‍ നിന്നോ വന്നവരാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

നിങ്ങള്‍ ബിഹാറിന് സൗജന്യ കോവിഡ് വാക്സിന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അപ്പോള്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആളുകള്‍ ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നോ കസാഖിസ്താനില്‍ നിന്നോ ഉള്ളവരാണോ. അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നവര്‍ സ്വയം ലജ്ജിക്കണം. നിങ്ങള്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഭരണത്തിലാണ്.- ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിന്റെ മകന് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് നിലവിളിക്കുന്നവര്‍ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മകനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സുശാന്ത് സിംഗ് രജപുത് വധക്കേസില്‍ മകന്‍ ആദിത്യ താക്കറെക്ക് എതിരായ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് താക്കറെ പറഞ്ഞു. മുംബൈയില്‍ ശിവസേന സംഘടിപ്പിച്ച ദസറാ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

