ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയേയും ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായേയും രൂക്ഷമായി ആക്രമിച്ച് വിമത ബിജെപി എംപി ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ രംഗത്ത്. 'വണ്‍മാന്‍ ഷോ, ടു മെന്‍ ആര്‍മി' എന്ന പദപ്രയോഗത്തോടെയാണ് മോദി-അമിത് ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിനെ ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

അടുത്ത 50 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാമെന്ന അഹങ്കാരത്തിലും അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിലുമാണ് ഇരുവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വോട്ടിങ് മെഷിന്‍ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയതാണോ ഇതിന് കാരണമെന്നും ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ ചോദിക്കുന്നു.

In the era of arrogant politics (Some of our people of ruling party), I see a bright star following accommodative politics. Akhilesh Yadav stating that “He shall take two steps backward for a grand coalition in UP”. A young politician displays tremendous conviction, courage,