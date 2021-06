ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ പ്രക്രിയ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ പകുതി അല്ലെങ്കില്‍ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം മുതല്‍ പ്രതിദിനം ഒരു കോടി ആളുകള്‍ക്ക് കുത്തിവയ്പ് നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ദിവസേനയുള്ള കുത്തിവയ്പ്പുകള്‍ എങ്ങനെ വര്‍ധിപ്പാക്കാമെന്നതിനേക്കുറിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

"ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ നമുക്ക് പ്രതിമാസം 20-25 കോടി വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകള്‍ ലഭിക്കും. മറ്റൊരു 5-6 കോടി ഡോസുകള്‍ മറ്റ് ഉല്‍പാദന യൂണിറ്റുകളില്‍ നിന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ അന്തര്‍ദ്ദേശീയ വാക്‌സിന്‍ ഉത്പാദകരില്‍നിന്നോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം ഒരു കോടി ആളുകള്‍ക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നല്‍കാനാണ് ഞങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്" - കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച ദേശീയ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്സ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ എന്‍.കെ അറോറ പറഞ്ഞു.

കോവിഷീല്‍ഡ് നിര്‍മിക്കുന്ന സിറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, കോവാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭാരത് ബയോടെക് എന്നിവരില്‍നിന്ന് കൂടുതല്‍ വാക്‌സിനുകള്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാല്‍ ജൂലൈ പകുതി മുതല്‍ പ്രതിദിനം ഒരു കോടി വാക്‌സിന്‍ നല്‍കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് വാക്‌സിന്റെ പ്രാദേശിക ഉല്‍പാദനവും ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇതും വലിയ അളവില്‍ ലഭ്യമാകുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫൈസര്‍, മൊഡേണ വാക്‌സിനുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ മാര്‍ക്കറ്റിലെത്തിയാല്‍ ലഭ്യത ഇനിയും വര്‍ധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍.

സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഇതുവരെ 23 കോടി കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകളാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളള്‍ക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കുമായി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതുമടക്കം 23,18,36,510 വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളള്‍ക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ പാഴായിപ്പോയതടക്കം 21,51,48,659 ഡോസുകളാണ് മൊത്തം ഉപഭോഗമെന്നും കേന്ദ്രം പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

