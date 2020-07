ന്യൂഡല്‍ഹി: വടക്കു കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഫെബ്രുവരിയിലുണ്ടായ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതിയായ സുഹേല്‍ എന്നയാള്‍ക്ക് ഡല്‍ഹിയിലെ അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. അക്രമം നടന്ന സമയത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലോ വൈറലായ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലോ ഒന്നും ഇയാളെ കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

വാഹനങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ളവ തകര്‍ക്കപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിരവധി പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവരിലാരും സുഹേലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍, കലാപകാരികള്‍ നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ച ഭജന്‍പുര റോഡില്‍വച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വേദ് പാലിനെ സുഹേല്‍ കൈയേറ്റം ചെയ്തുവെന്നും അയാളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളണമെന്നും സ്‌പെഷ്യല്‍ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ രാജീവ് കിഷന്‍ ശര്‍മ വാദിച്ചു. സുഹേല്‍ കലാപത്തില്‍ പങ്കെടുത്തുവെന്നും മറ്റ് മതവിഭാഗക്കാര്‍ക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയെന്നും ശര്‍മ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഈ വാദങ്ങള്‍ കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.

തന്നെ ആരെങ്കിലും കൈയേറ്റം ചെയ്തതായി അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വേദ് പാല്‍ അന്നേദിവസം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സുഹേലിനെ സംഭവ സ്ഥലത്തുനിന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുമില്ല. വിചാരണ നടപടികള്‍ നീണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത നിലനില്‍ക്കെ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി സുഹേലിനെ തടവില്‍ പാര്‍പ്പിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തുടര്‍ന്നാണ് സുഹേലിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ജാമ്യത്തുകയായി 20,000 രൂപ കെട്ടിവെക്കണമെന്നും ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ പോലീസിന് കൈമാറണമെന്നും ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിര്‍ക്കുന്നവരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഫെബ്രുവരി 24-നാണ് കലാപമായി മാറിയത്. കലാപത്തില്‍ 53 പേര്‍ മരിക്കുകയും 200ഓളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

