കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ ഗവര്‍ണ്ണര്‍ ജഗദീപ് ധന്‍കര്‍ നടത്തിയ പ്രകോപനപരമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ആദ്യത്തേതല്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ കീഴ്‌വഴക്കമില്ലാത്തതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. ഗവര്‍ണര്‍ ജഗദീപ് ധന്‍കറിനയച്ച കത്തിലാണ് മമത ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

"തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരേ നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളും ആശയവിനിമയവും ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനാ, രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ അപൂര്‍വ്വമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രകോപനം ഇത് ആദ്യത്തേതല്ല." - കത്തില്‍ മമതാ ബാനര്‍ജി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് -19 കേസുകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഒളിച്ചുവെച്ചെന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ത്തി ഗവര്‍ണ്ണര്‍ രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് മമത കത്തയച്ചത്.

നേരത്തെ കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് യഥാര്‍ത്ഥ കണക്കുകള്‍ മമത സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിടണമെന്നും ഗവര്‍ണ്ണര്‍ ജഗദീപ് ധന്‍കര്‍ ട്വീറ്റിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കോവിഡ് -19 കണക്കുകള്‍ മറച്ചു വെക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ മമത ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും അത് സുതാര്യമായി പങ്കിടണമെന്നും മമതയെ ടാഗ് ചെയ്തു കൊണ്ട് ഗവര്‍ണര്‍ ജഗദീപ് ധന്‍കര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

