ശ്രീനഗര്‍: വീട്ടുതടങ്കലില്‍ നിന്നും മോചിതയായതിനു പിന്നാലെ മെഹബൂബ മുഫ്തിയെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാക്കളായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയും മകന്‍ ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയും എത്തി.

മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ ഗുപ്കറിലെ വസതിയിലെത്തിയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. പ്രദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ സംയുക്തയോഗത്തിലേക്ക് പി.ഡി.പി നേതാവ് കൂടിയായ മെഹബൂബ മുഫ്തിയെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്നും പതിനാലര മാസത്തെ വീട്ടുതടങ്കലില്‍ നിന്നും മോചിതയായ മെഹബൂബ മുഫ്തിയെ സന്ദര്‍ശിച്ച് ക്ഷേമം തിരക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചു. നാളെ നടക്കുന്ന സംയുക്ത യോഗത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുകയും ഗുപ്കര്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള തന്നെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ വസതിയിലെത്തിയത് നല്ലകാര്യമെന്നാണ് മെഹബൂബ മുഫ്തിയും പ്രതികരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചത് തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കി. ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പലകാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അവര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

It was nice of you & Farooq sahab to come home. It gave me courage listening to him. Im sure together we all can change things for the better. https://t.co/48yc39Wjhb