കൊല്‍ക്കത്ത: ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ മഹാദുരന്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് 12 പേര്‍ ഇതുവരെ മരിച്ചുവെന്നു മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാമെന്നും മമതാ ബാനര്‍ജി പറഞ്ഞു. ഇത് ഒരു ദുരന്തമാണെന്നും ഉംപുന്റെ ആഘാതം കൊറോണ വൈറസിനേക്കാള്‍ തീവ്രമാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ വ്യാപകമായി കെട്ടിടങ്ങള്‍ നശിക്കുകയും വൈദ്യുതി ലൈനുകളും റോഡുകളും തകരുകയും ചെയ്തു. പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളം കയറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാനായി മമതാ ബാനര്‍ജി കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഓഫീസില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം തുറന്നിരുന്നു.

കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ആഘാതം വിവരിക്കാന്‍ 'താണ്ടവ്' എന്ന വാക്കാണ് അവര്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. "ഞാന്‍ വാര്‍ റൂമില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. നബന്നയിലെ എന്റെ ഓഫീസ് പോലും വിറകൊണ്ടു. യുദ്ധസമാന കാലഘട്ടത്തില്‍ ഒരു വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തെ നേരിടുകയാണ്" - ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും ബംഗാളിലെ നോര്‍ത്ത് 24 പരഗാന, സൗത്ത് 24 പരഗാന ജില്ലകളില്‍ വീടുകള്‍ തകര്‍ക്കുകയും, മരങ്ങള്‍, വൈദ്യുത തൂണുകള്‍ എന്നിവ കടപുഴകുകയും ചെയ്തു. മണിക്കൂറില്‍ 125 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ വീശിയടിച്ച ശക്തമായ കാറ്റില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നിരവധി വാഹനങ്ങളും തകര്‍ന്നു.

Content Highlights: "My Office Is Shaking": Mamata Banerjee From Cyclone Amphan War Room