ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ ആര്‍എല്‍പി എംപി ഹനുമാന്‍ ബെനിവാള്‍. ഇറ്റലിയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ അധികമായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വീട്ടില്‍നിന്നാണോ വൈറസ് പടര്‍ന്നതെന്നതില്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഹനുമാന്‍ ബെനിവാള്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

കൊറോണ വൈറസില്‍ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് പാര്‍ട്ടി നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സര്‍ക്കാരിന് മുന്‍കൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ആധിര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി പറഞ്ഞിരുന്നു. വൈറസ് പടര്‍ന്നത് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നാണോയെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ അന്വേഷണം നടത്തണം - രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള എംപി ഹനുമാന്‍ ബെനിവാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പേപ്പറുകള്‍ സ്പീക്കറുടെ നേര്‍ക്ക് എറിയുകയും ചെയ്തു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷ് വര്‍ധന്‍ പ്രസ്താവന നടത്തിയതിന് ശേഷം വിവിധ പാര്‍ട്ടികളുടെ നേതാക്കള്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടര്‍ന്ന്‌ സഭ രണ്ട് മണിവരെ പിരിയുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

