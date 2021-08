ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരേ വീണ്ടും വിമർശനവുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പി ഡെറിക് ഒബ്രിയൻ. പാർലമെന്റ് മൺസൂൺ സമ്മേളനം അവസാനിക്കാനിരിക്കെ പല വിഷയങ്ങളിലും കേന്ദ്രം ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഡെറിക് ഒബ്രിയൻ രംഗത്തെത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 13-നാണ് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം അവസാനിക്കുക.

പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാരുടെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നീണ്ട വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ഡെറിക് ഒബ്രിയാൻ കേന്ദ്രത്തിനെതിരേ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

"മിസ്റ്റർ മോദി, വരൂ ഞങ്ങളെ കേൾക്കൂ" എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നിരയിലുള്ള എം.പിമാരുടെ പ്രസംഗം ചേർത്തു കൊണ്ടായിരുന്നു 3 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസങ്ങളായി ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിന് അനുമതി നൽകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ബില്ലുകൾ പാസാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകൂ - മല്ലികാര്‍ജ്ജുന ഖാര്‍ഗെ.

പാർലമെന്റിൽ സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് അതുള്ളതാണെന്ന് - തൃണമൂൽ എം.പി സുഖേന്ദു ശേഖർ റോയ്.

ഈ സർക്കാർ പെഗാസസ് പോലെയുള്ള കമ്പനികളെ ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത ചോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ലജ്ജാകരമാണ് - നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എം.പി വന്ദന ചവാൻ.

എല്ലാവരുടേയും വീട്ടിൽ പെഗാസസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് - ആർ.ജെ.ഡി എം.പി മനോജ് ജാ.

ഡൽഹിയിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടി ക്രൂര ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സർക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല - എ.എ.പി എം.പി സുഷീൽ കുമാർ ഗുപ്ത.

എന്നിങ്ങനെയുള്ള എംപിമാരുടെ പാർലമെന്റിലെ പ്രസ്താവനകളാണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നേരത്തെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് ഡെറിക് ഒബ്രിയൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താതെ ബില്ലുകൾ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ പാസാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചത്. ഇതിനെതിരേ നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പെഗാസസ്, കർഷക ബിൽ വിഷയത്തിൽ ട്വീറ്റുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

പാർലമെന്റിൽ പെഗാസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ, കർഷക ബില്ല് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി തവണ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു. പല തവണ സഭ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് കേന്ദ്രം തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

