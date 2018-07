ലഖ്‌നൗ: വ്യവസായികളെ നിന്ദിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിനോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വ്യവസായികള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തില്‍ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണെന്നും അവര്‍ക്കൊപ്പം കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ പേരില്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ തനിക്ക് ഭയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റാഫേല്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയന്‍സ് ഡിഫന്‍സ് കമ്പനിയ്‌ക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് അഴിമതിയാരോപണങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വ്യവസായികളെ പിന്തുണച്ചുള്ള മോദിയുടെ പ്രതികരണം. വിവാദ വ്യവസായികളായ നീരവ് മോദി, മെഹുല്‍ ചോക്‌സി എന്നിവരുമായുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ പേരില്‍ മോദിക്കെതിരെയും ആരോപണങ്ങള്‍ ശക്തമാണ്. ഇവയ്‌ക്കെല്ലാമുള്ള മറുപടിയെന്ന നിലയിലാണ് വ്യവസായികളോടൊപ്പം കാണപ്പെടുന്നതില്‍ തനിക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ലെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

'മറ്റ് ചിലരെപ്പോലെ വ്യവസായികളോടൊപ്പം കാണപ്പെടുന്നതിനെ ഭയക്കുന്ന ആളല്ല ഞാന്‍. പരസ്യമായി വ്യവസായികളെ കാണാന്‍ മടിക്കുകയും രഹസ്യമായി അവരുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ മറ്റുള്ളവര്‍! അവരൊക്കെ യാത്രചെയ്യുന്നത് ആരുടെ വിമാനങ്ങളിലാണെന്നും പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പിന്നെന്തിനാണ് വ്യവസായികളെ ഇങ്ങനെ നിന്ദിക്കുന്നത്. രാജ്യ പുരോഗതിയില്‍ നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരകാണ് വ്യവസായികള്‍. അവരെയെന്തിനാണ് കള്ളന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്.' കോണ്‍ഗ്രസിനെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ച് മോദി ചോദിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് പിന്തുണ നല്കിയതിന്റെ പേരില്‍ ബിര്‍ളാ ഹൗസില്‍ വ്യവസായിക്കൊപ്പം കഴിയാന്‍ പോലും മഹാത്മാഗാന്ധി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നും മോദി ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

കര്‍ഷകരെയും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെയും മറന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യവസായികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നിരന്തരം വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഒരു വിമാനം പോലും നിര്‍മ്മിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത റിലയന്‍സ് കമ്പനിക്ക് റാഫേല്‍ കരാര്‍ നല്കിയത് മുകേഷ് അംബാനിക്ക് കൊള്ളലാഭമുണ്ടാക്കാനാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

