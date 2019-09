ന്യൂഡല്‍ഹി: വാഹന വിപണിയിലെ മുരടിപ്പിനു കാരണം പുതുതലമുറ ടാക്‌സി വാഹനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന ധനമന്ത്രി നിര്‍മില സീതാരാമന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ മറ്റൊരു അബദ്ധപ്രസ്താവനയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയല്‍. ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം കണ്ടെത്തിയത് ഐന്‍സ്റ്റൈന്‍ ആണെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് പിയൂഷ് ഗോയലിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കടുത്ത ട്രോളുകള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

വാണിജ്യ ബോര്‍ഡ് യോഗത്തിനു ശേഷം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പിയൂഷ് ഗോയല്‍ വിശദീകരിച്ചത്‌

സാമ്പത്തിക രംഗം സംബന്ധിച്ച് ടെലിവിഷനില്‍ കാണുന്ന കണക്കുകള്‍ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും, കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കില്‍ ഐന്‍സ്റ്റൈന്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം കണ്ടുപിടിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഞ്ച് ട്രില്യന്‍ ഡോളറിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകണമെങ്കില്‍ രാജ്യത്തിന് 12% വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് ആറ് ശതമാനമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ടെലിവിഷനുകളില്‍ പറയുന്ന കണക്കുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകളല്ല ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം കണ്ടെത്താന്‍ ഐന്‍സ്റ്റൈനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്... കൃത്യമായ സൂത്രവാക്യങ്ങളും മുന്‍കാല അറിവുകള്‍ക്കും പിന്നാലെ പോയിരുന്നെങ്കില്‍ ലോകത്ത് പുതിയ യാതൊരു കണ്ടെത്തലുകളും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല- പിയൂഷ് ഗോയല്‍ പറഞ്ഞു.

ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തിയതെന്നതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അത്തരമൊരു കണ്ടുപിടിത്തത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയില്‍ ആപ്പിള്‍ വീണതാണെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് മന്ത്രിയുടെ വക വ്യഖ്യാനം. പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ ട്വിറ്റര്‍ അടക്കമുള്ള സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങളും ട്രോളുകളും നിറയുകയാണ്. ന്യൂട്ടണ്‍, ഐന്‍സ്‌റ്റൈന്‍ എന്നീ പേരുകള്‍ ട്രെന്‍ഡിങ്ങാവുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ പ്രസ്താവന സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണവുമായി പിന്നീട് പിയൂഷ് ഗോയല്‍ രംഗത്തെത്തി. താന്‍ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമെന്നു പറയെട്ടെ, ചിലര്‍ ആ സാഹചര്യത്തില്‍നിന്ന് അടര്‍ത്തി മാറ്റി ഒരു വരി മാത്രമെടുത്ത് അനാവശ്യമായ വാര്‍ത്തകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ വാണിജ്യ-വ്യവസായ മേഖലയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ വാഹന വിപണി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം യുവതലമുറ ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്‌സികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ധനമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്റെ പ്രസ്താവന കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ പുതുതലമുറയിലുള്ളവര്‍ യാത്രകള്‍ ഒല, ഊബര്‍ ടാക്‌സികളിലേക്ക് മാറ്റിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ടൂ വീലര്‍, ഫോര്‍ വീലര്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ വില്‍പ്പന ഇടിവുണ്ടായതെന്നാണ് മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ പരിഹാസമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉണ്ടായത്.

