ചെന്നൈ: ചെന്നൈ നഗരത്തിന് സമീപം പാര്‍ക്കിങ് സ്ഥലത്തുണ്ടായ വന്‍ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ നൂറിലേറെ കാറുകള്‍ കത്തി നശിച്ചു. ഉണങ്ങിയ പുല്ലുകളില്‍ നിന്നാണ് തീപടര്‍ന്നത്. ഒപ്പം കാറ്റും കൂടി ആയതോടെ അപകടത്തിന്റെ തീവ്രതയേറി. മുന്നൂറോളം കാറുകള്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ചെന്നൈ ശ്രീരാമചന്ദ്ര മെഡിക്കല്‍ കോളേജിനടുത്തായി ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടു മണിയോടെയാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ പാര്‍ക്കിങ് സ്ഥലമാണിതെന്ന് അഗ്നിശമന സേന അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ തീ അണച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കനത്ത പുകയില്‍ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സമീപപ്രദേശങ്ങള്‍.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെംഹളൂരു യെലഹങ്ക വ്യോസേനാതാവളത്തില്‍ എയര്‍ഷോയുടെ പാര്‍ക്കിങ് സ്ഥലത്തുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ നിരവധി കാറുകള്‍ കത്തിനശിച്ചിരുന്നു.

Raigarh: Fire broke out at an oil factory earlier today; 12 fire tenders present at the spot. No injuries reported. #Maharashtra pic.twitter.com/2ioxKHcEKi — ANI (@ANI) February 24, 2019

Major fire breaks out at a private car park in Chennai's Porur opposite Ramachandra Hospital. #PorurFire pic.twitter.com/1tsYAexN1m — Kayal Devaraj (@devarajdevaraj) February 24, 2019

