പനജി: അന്തരിച്ച ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ മനോഹര്‍ പരീക്കറുടെ മൃതദേഹം പൂര്‍ണ സൈനിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്‌കരിച്ചു. പരീക്കറുടെ മൃതദേഹത്തില്‍ അന്ത്യാഞ്ജലി അര്‍പിക്കാന്‍ ആയിരങ്ങളാണ് പനജിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും അടക്കമുള്ളവര്‍ പരീക്കര്‍ക്ക് അന്തിമോപചാരം അര്‍പ്പിച്ച.

പനാജിയിലെ കലാ അക്കാദമിയിലെത്തിയാണ് പരീക്കര്‍ക്ക് മോദി അന്ത്യോപചാരം അര്‍പ്പിച്ചത്. പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍, ടെക്സ്റ്റൈല്‍സ് വകുപ്പുമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി, ഗോവ ഗവര്‍ണര്‍ മൃദുല സിന്‍ഹ തുടങ്ങിയവരും അന്തിമോപചാരം അര്‍പ്പിക്കാന്‍ എത്തിയിരുന്നു. പൊതു ദര്‍ശനത്തിനു ശേഷം പനജിയിലെ മിരാമര്‍ ബീച്ചില്‍ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്കാണ് പരീക്കറുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചത്.

പാന്‍ക്രിയാസിലെ അര്‍ബുദ ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് പരീക്കര്‍ അന്തരിച്ചത്. മകന്റെ വീട്ടില്‍വെച്ചായിരുന്നു അറുപത്തിമൂന്നുകാരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം. നാലുവട്ടം ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പരീക്കര്‍, പ്രതിരോധമന്ത്രിപദവും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Panaji: Visuals from the last rites ceremony of late Goa Chief Minister #ManoharParrikar. pic.twitter.com/LrdsXHmRuB