മുംബൈ: രാജ്ഭവന്റെ അന്തസ്സ് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരിയെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കണമെന്ന് ശിവസേന. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ തുറക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരിയും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറേയും തമ്മില്‍ നടന്ന വാക്പോരിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശിവസേനയുടെ നിലപാട്. സാമ്‌നയിലെഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് ശിവസേന ഗവര്‍ണറെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ തുറക്കാന്‍ ഉടന്‍ അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗവര്‍ണര്‍ ഉദ്ധവിന് കത്തയച്ചിരുന്നു. 'ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ അടച്ചിടണമെന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് ദിവ്യ വെളിപാടെന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ? അതോ മതനിരപേക്ഷതയെന്ന പ്രയോഗംപോലും വെറുത്തിരുന്ന താങ്കള്‍ മതനിരപേക്ഷവാദിയായോ' എന്ന് കത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ തുറക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വവും അടച്ചിടുന്നത് മതനിരപേക്ഷതയും ആണെന്നാണോ താങ്കള്‍ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മറുപടിക്കത്തില്‍ ഉദ്ധവ് ഗവര്‍ണറോട് ചോദിച്ചു. ഭരണഘടനയില്‍പിടിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്താണ് താങ്കള്‍ ഗവര്‍ണറായത്. ആ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനശിലകളിലൊന്നാണ് മതനിരപേക്ഷത. താങ്കള്‍ അതില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ? എന്റെ ഹിന്ദുത്വത്തിന് ആരുടെയും സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യമില്ലെന്നും ഉദ്ധവ് തിരിച്ചടിച്ചു. ആരാധനാലയങ്ങള്‍ തുറക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഉചിതമായ സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഉദ്ധവ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ഗവര്‍ണറെ മാറ്റണമെന്ന് ശിവസേന ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഗവര്‍ണറുടെ ഓഫീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ നീക്കംനടത്തുകയെന്ന ബിജെപി അജണ്ടയാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് ശിവസേന ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു.

ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ തുറക്കണമെങ്കില്‍ അതിന് പൊതുവായ ഒരു ദേശീയനയം കൊണ്ടുവരണം. കാരണം, ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍പ്പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട പലക്ഷേത്രങ്ങളും ഇപ്പോഴും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഇത്തരം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിലൂടെ ബിജെപിയുടെ അജണ്ടയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഉദ്ധവിന്റെ മറുപടിയില്‍ ദൈവങ്ങള്‍ പോലും മണിയടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ ശബ്ദം മോദിയുടേയും അമിത് ഷായുടേയും അടുത്തെത്തിയെങ്കില്‍ രാജ്ഭവന്റെ അന്തസ്സ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഗവര്‍ണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കണം- സാമ്‌ന പറയുന്നു.

Content Highlights: 'Maharashtra Governor should be recalled': Shiv Sena asks PM Modi, Amit Shah over 'secular' remark