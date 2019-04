ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമല്‍നാഥിന്റെയും മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡ് യാത്രക്കായി മധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവഴിച്ചത് 1.58 കോടിയെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖകള്‍. കമല്‍നാഥിന് പുറമെ മധ്യപ്രദേശ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ്.ആര്‍ മൊഹന്തി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി അശോക് ബന്‍വാള്‍, വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സുലൈമാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്രയും തുക ചെലവഴിച്ചത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാളിയായ അജയ് ദുബെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷയ്ക്കാണ് സര്‍ക്കാര്‍ 1.58 കോടി ചെലവഴിച്ചതായി മറുപടി ലഭിച്ചത്. വിമാനയാത്രയും താമസവും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ചെലവുകളാണ് ഇതെന്നും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച മറുപടിയില്‍ പറയുന്നു.

2019 ജനുവരിയില്‍ നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനായാണ് കമല്‍നാഥും സംഘവും സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡില്‍ പോയത്. എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തതെന്നും ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, മഹരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവരുടെ ചെലവുകള്‍ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് വഹിച്ചതെന്നുമാണ് മധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാറിന്റെ നിലപാട്.

ഈ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തങ്ങളേക്കാള്‍ തുക പരിപാടിക്കായി ചെലവഴിച്ചതായും മധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിക്ഷേപ സമാഹരണ പരിപാടിയാണ് സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡില്‍ നടന്നതെന്നും ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഏറെ സഹായകരമാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

