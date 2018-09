ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ വികസന മുരടിപ്പിനും തൊഴിലില്ലായ്മക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനമുയര്‍ത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ട്വിറ്ററില്‍ ട്രോള്‍ ആക്രമണവുമായി ബി.ജെ.പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അമേഠിയില്‍ നിന്നുള്ള ലോക്‌സഭാംഗമായ രാഹുലിനെ പരിഹസിക്കാനായി മെയ്ഡ് ഇന്‍ അമേഠി എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ഉയര്‍ത്തിയാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ സൈബര്‍ ആക്രമണം. ഇപ്പോള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ആണ് ഈ ഹാഷ്ടാഗ്.

സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ 3000 കോടിയുടെ പ്രതിമ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ എത്തിച്ചതിനെ പരമാര്‍ശിച്ച്‌ 'മെയ്ഡ് ഇന്‍ ചൈന' എന്ന് രാഹുല്‍ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. അമിത് ഷാ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ രൂക്ഷമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്.

