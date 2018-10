ന്യൂഡല്‍ഹി: ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം നേരിടുന്ന വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എം ജെ അക്ബര്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഡല്‍ഹിയില്‍ തിരിച്ചെത്തി. സ്ത്രീകള്‍ തങ്ങള്‍ നേരിട്ട ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുന്ന മീ ടൂ ക്യാമ്പയിനിലൂടെയാണ് അക്ബറിനെതിരെ ആരോപണങ്ങള്‍ പുറത്തെത്തിയത്.

#WATCH Delhi:Union Minister MJ Akbar returns to India amid accusations of sexual harassment against him, says, "there will be a statement later on." pic.twitter.com/ozI0ARBSz4