ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം സ്വാതന്ത്യം നേടിയതിന്റെ 75-ാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റല്‍ പോസ്റ്ററില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്‍ ലാല്‍ നെഹ്രുവിന്റെ ചിത്രം ഒഴിവാക്കിയതില്‍ ഐ.സി.എച്ച്.ആറി(Indian Council for Historical Research)-നെ വിമര്‍ശിച്ച് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി.ചിദംബരം. നെഹ്‌റുവിനെ ഒഴിവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് ഐ.സി.എച്ച്.ആര്‍ നല്‍കിയ വിശദീകരണം അസംബന്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഐ.സി.എച്ച്.ആര്‍ സെക്രട്ടറി മുന്‍വിധിക്കും വിദ്വേഷം പടര്‍ത്താനുമുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് വഴങ്ങുന്നുവെന്ന് ചിദംബരം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിമാനയാത്രയുടെ ചരിത്രം ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ ഐ.സി.എച്ച്.ആര്‍ റൈറ്റ് സഹോദരന്മാരേയോ മോട്ടോര്‍കാറുകളുടെ പിറവി ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ ഹെന്റി ഫോര്‍ഡിനേയോ ഒഴിവാക്കുമോ? ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രത്തെ ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ സി.വി.രാമനെ ഒഴിവാക്കുമോ? - ചിദംബരം ചോദിച്ചു.

ICHR Member-Secretary’s explanation for the omission of Jawaharlal Nehru from the first digital poster to celebrate 75 years of independence is ludicrous