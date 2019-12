ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവര്‍ ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് റോസാപ്പൂവ് നല്‍കി. പോലീസിന് തങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ എന്ത് കുറ്റവും ചുമത്താമെന്നും, എന്നാല്‍ 'വിദ്വേഷത്തിന് പകരം സ്‌നേഹം' എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ സന്ദേശമെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

'അവര്‍ക്ക് മതിയാകും വരെ ഞങ്ങളെ ലാത്തിചാര്‍ജ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ റോസാപ്പൂക്കള്‍ തിരികെ നല്‍കും. അവരുടെ കണ്ണീര്‍ വാതകവും ജലപീരങ്കികളും നേരിടാന്‍ ഞങ്ങള്‍ തയ്യാറാണ്.' - പ്രതിഷേധക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

നിരോധനാജ്ഞ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചെങ്കോട്ട, മണ്ഡി ഹൗസ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില്‍ പ്രകടനം നടത്താന്‍ അനുവദിക്കാത്തതിനാല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ ഒത്തുകൂടി.

'ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ', 'രാജ്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും സംരക്ഷിക്കുക'എന്നിങ്ങനെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നിരവധി പോസ്റ്ററുകള്‍ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

