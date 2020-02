ന്യൂഡല്‍ഹി:ഡല്‍ഹിയില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയ മുസ്ലീം വനിതകളോട് രേഖകള്‍ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് ബിജെപി കര്‍ണാടക ഘടകം.

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയ മുസ്ലീം വനിതകളുടെ നീണ്ട ക്യൂവിന്റെ ദൃശ്യം തങ്ങളുടെ ട്വിറ്റര്‍ ഹാന്‍ഡിലില്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബിജെപിയുടെ നിര്‍ദേശം. തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ക്യൂവില്‍ സ്ത്രീകള്‍ നില്‍ക്കുന്നത്.

ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനോടുള്ള പ്രതിഷേധത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നുകേട്ട രേഖകള്‍ ഞങ്ങള്‍ കാണിക്കില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബിജെപി കര്‍ണാടക ഘടകത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്. നിങ്ങളുടെ കൈയിലുള്ള രേഖകള്‍ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കൂ, എന്‍പിആര്‍ നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കത് വീണ്ടും കാണിക്കേണ്ടി വരും.' ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെതിരെയും വന്‍ പ്രതിഷേധമാണ് രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറിയത്. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ പൗരത്വ രജിസറ്റര്‍ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

"Kaagaz Nahi Dikayenge Hum" ! ! !



Keep the documents safe, you will need to show them again during #NPR exercise.#DelhiPolls2020 pic.twitter.com/bEojjeKlwI