ന്യൂഡല്‍ഹി: രഹസ്യവിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടും സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ചപറ്റിയെന്ന് ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഗവര്‍ണര്‍ സത്യപാല്‍ മാലിക്. രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാനാവില്ല. ഒരു ആക്രമണത്തിന് സാധ്യയുണ്ടെന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചില അവഗണനകള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഒരു പരിശോധനയും കൂടാതെ ഭീകരവാദികള്‍ക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ വാഹനം അങ്ങോട്ടെത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് വീഴ്ചയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിവേഗത്തിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി നല്‍കും. നമ്മുടെ മുഴുവന്‍ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഭീകരതെക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കും. ഇതിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഒരാളേയും വെറുതെ വിടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഭീകരവാദത്തിന്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും മായ്ച്ചു കളയും. അത് ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നുവെന്നും സത്യപാല്‍ മാലിക് പറഞ്ഞു.

ഭീകരര്‍ക്കെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളില്‍ വിജയം കാണുന്നത് അവരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഒരാള്‍ പോലും ഭീകരസംഘടനകളില്‍ ചേര്‍ന്നിട്ടില്ല. സൈന്യത്തിനെതിരായ കല്ലേറും നിര്‍ത്തിയിരുന്നുവെന്നും മാലിക് അവകാശപ്പെട്ടു.

ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് ആരോപണങ്ങള്‍ ശരിവെക്കുന്നതാണ് കശ്മീര്‍ ഗവര്‍ണറുടെ പ്രസ്താവന. 20 വര്‍ഷത്തിനിടെ കശ്മീരില്‍ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണ് പുല്‍വാമയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായത്.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ഇന്ന് കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അദ്ദേഹം ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നതിനൊപ്പം ഗവര്‍ണറേയും അദ്ദേഹം കണ്ടേക്കും.

Content Highlights: After 40 Killed In Pulwama, Jammu And Kashmir Governor Talks "Negligence"