ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്ന് ശമ്പളം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആയിരത്തോളം ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സ് പൈലറ്റുമാരും എഞ്ചിനീയര്‍മാരും ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ പണിമുടക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. പൈലറ്റുമാരുടെ സംഘടനയായ നാഷണല്‍ ഏവിയേറ്റേഴ്‌സ് ഗില്‍ഡാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

'വിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ നിശ്ചലമാകും. നാഷണല്‍ ഏവിയേറ്റേഴ്‌സ് ഗില്‍ഡ് യോഗം നാളെ ചേരും'- സംഘടനാ നേതാവ് ക്യാപ്റ്റന്‍ കരണ്‍ ചോപ്ര വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്ന് തകര്‍ച്ചയുടെ വക്കിലുള്ള ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര സര്‍വീസുകളില്‍ പലതും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോടെ നിര്‍ത്തിയിരുന്നു. വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടാമെന്ന്‌ സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പൈലറ്റുമാര്‍ പണിമുടക്ക് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് ശമ്പളം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും കമ്പനി വിഷയത്തില്‍ ഒരു ഇടപെടലും നടത്താത്തതാണ് കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് പോകന്‍ പൈലറ്റുമാരെ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ കമ്പനി നിരവധി സര്‍വീസുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഈയിനത്തില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് മാത്രം 3500 കോടി രൂപ കമ്പനി നല്‍കാനുണ്ടെന്നാണ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.ടി.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. കമ്പനിയുടെ ആകെ ബാധ്യത 1.2 ബില്യണ്‍ അമേരിക്കന്‍ ഡോളറാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

എസ്.ബി.ഐ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സ് നിക്ഷേപകര്‍ കമ്പനിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. കമ്പനിക്കായി പുതിയ നിക്ഷേപകരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എസ്.ബി.ഐ. കുടിശ്ശികകള്‍ മുടങ്ങിയതിനാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കമ്പനിക്കുള്ള ഇന്ധന വിതരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിര്‍ത്തിയിരുന്നു.

content highlights: Jet Airways Pilots Say They Will Not Fly From Midnight