മുബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതിനിടെ ബിജെപിക്കെതിരേ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ച് വീണ്ടും ശിവസേന. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണം ഇനിയും നീളുകയാണെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് അടുത്തിടെ ബിജെപി നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാംനയിലൂടെ നൽകിയത്.

ഒരുമിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട ബിജെപിക്ക് 105 സീറ്റുകളും ശിവസേനയ്ക്ക്‌ 56 സീറ്റുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പദവി രണ്ടര വര്‍ഷം വീതം പങ്കുവെക്കണമെന്ന് ശിവസേനയും മുഖ്യമന്ത്രി പദം വിട്ടുനല്‍കില്ലെന്ന് ബിജെപിയും കടുപിടിത്തം തുടരുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.

ഊഴം വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന ചര്‍ച്ചകളും സമവായത്തിലെത്തുന്നില്ല. കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാന്‍ 145 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം. എന്‍സിപി 54 സീറ്റുകളും കോണ്‍ഗ്രസ്സ് 44 സീറ്റുകളുമാണ് നേടിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം കൊണ്ടുവരുമെന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി ബിജെപി നേതാവായ സുധീര്‍ മുങ്കണ്ടിവാര്‍ ഉന്നയിച്ചത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവും ജനവിധി അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യവുമാണെന്നാണ് മുഖപത്രമായ സാംനയിലൂടെ ശിവസേന ഉന്നയിച്ചത്.

"നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം രാഷ്ട്രപതി വിഷയത്തിലിടപെടും. സർക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം അനുവദിച്ച സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഉണ്ടാവാത്ത പക്ഷം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം അടിച്ചേല്‍പിക്കും" എന്നാണ് മുങ്കണ്ടിവാര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്.

എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രപതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണോ എന്നാണ് ഇതിനുള്ള മറുപടിയായി ശിവസേന നല്‍കിയത്.

"മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കപമാനം,, രാഷ്ട്രപതി നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലാണോ" എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് മുഖപ്രസംഗം അച്ചടിച്ചു വന്നത്.

"മുങ്ങണ്ടിവറിന്റെ പ്രസ്താവന ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവുമാണ്. ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും നിയമ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയുമായാണ് ഈ പ്രസ്താവന കാണിക്കുന്നത്. പ്രസ്താവന ജനവിധിക്കപമാനവുമാണ്", സാംനയില്‍ വന്ന ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു.

content highlights: ‘Is President in your pocket’ ask Shivsena to BJP