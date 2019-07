ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപി എംപി രമാ ദേവിക്കെതിരെ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി എംപി അസംഖാന്‍ നടത്തിയ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവം മോര്‍ച്ച നേതാവും മുന്‍ ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ജിതന്‍ റാം മഞ്ജി. അസംഖാന്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് വിമര്‍ശനം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അസംഖാനെ പ്രതിരോധിച്ച് ജിതന്‍ റാം മഞ്ജി രംഗത്തെത്തിയത്.

.സഹോദരനും സഹോദരിയും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോര്‍ അവര്‍ പരസ്പരം ചുംബിച്ചാല്‍ അത് ലൈംഗികതയാകുമോ? ഒരു അമ്മ തന്റെ മകനെ ചുംബിച്ചാല്‍ അത് ലൈംഗികതയാകുമോ? ഇതാണോ ലൈംഗികത? അസംഖാന്റെ പ്രസ്താവനയെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ക്ഷമാപണം നടത്തിയാല്‍ മതി. രാജിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല- ജിതന്‍ റാം മഞ്ജി പറഞ്ഞു.

സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് എസ്. ടി. ഹസ്സനും അസംഖാന് അനുകൂലമായി രംഗത്തെത്തി. ലോക്‌സഭാ ചെയര്‍പേഴ്‌സന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയായാണ് അസംഖാന്‍ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. അത് തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വ്യാഴാഴ്ച ലോക്സഭ സമ്മേളനത്തില്‍ മുത്തലാഖ് ബില്ലിന്മേല്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി എം.പി. അസംഖാന്‍ രമാദേവിക്കെതിരേ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. അസംഖാന്റെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ ബി.ജെ.പി. എം.പിമാര്‍ ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം മാപ്പു പറയാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. താന്‍ തെറ്റായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അസംഖാന്റെ പ്രതികരണം. സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അഖിലേഷ് യാദവും അസംഖാനെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

