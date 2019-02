ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം ഒന്നായി പൊരുതി ഒറ്റക്കെട്ടായി ജയിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യത്താകമാനമുള്ള ബിജെപി ബൂത്ത് തല പ്രവര്‍ത്തകരുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നിങ്ങളുടെ കര്‍ത്തവ്യവും പ്രവര്‍ത്തനവും എന്താകട്ടെ, ഇന്ത്യയെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ കഠിനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടായി നില്‍ക്കും. ഒന്നിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. രാജ്യം ഒന്നായി വളരും. ഇന്ത്യ ഒന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി വിജയിക്കും.

ശത്രുക്കള്‍ക്ക്‌ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്താനാവില്ല. നമ്മുടെ സൈനികരുടെ മനോധൈര്യം ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ ശത്രുക്കള്‍ നമുക്ക് നേര്‍ക്ക് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നില്ലെന്ന് നാം ഉറപ്പാക്കണം.

ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ശത്രു ഭീകരരെ പിന്തുണക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതി തടഞ്ഞ് നിര്‍ത്തുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കുകയും ഐക്യത്തോടെ നിലകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൈനികര്‍ക്ക് കരുത്ത് നല്‍കുകയും വേണം. എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ പുരോഗതിക്കും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ഒരു കോട്ടവും തട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം.

ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കള്‍ രാജ്യത്തെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാകിസ്താന്റെ പിടിയിലുള്ള വ്യോമസേനാ പൈലറ്റ് അഭിനന്ദന്റെ മോചനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി പാര്‍ട്ടി പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യാപക വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇത് വകവെക്കാതെയാണ് മോദി ബിജെപി ബൂത്ത് പ്രവര്‍ത്തകരുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ സംവദിച്ചത്.

Content Highlights: India Will Stand As One, India Will Work As One, Says PM Modi